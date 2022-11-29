Псковский губернатор посетил учения подсистемы РСЧС

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично приехал посмотреть на командно-штабные учения с органами управления и силами региональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Мероприятия прошли сегодня, 29 ноября, на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На площадке поставили мобильный пункт командования, пункт временного размещения спасателей и пострадавших, а также пункт питания. Перед прибытием на учения глава региона ознакомился с силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Псковской области и оценил степень их готовности. В состав участников вошли: Главное управление МЧС России по Псковской области, Псковские тепловые сети, Горводоканал, ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Газпром газораспределение Псков», Псковавтодор и Аварийно-спасательная служба.

Они представили спецтехнику и оборудование, которое находится в постоянной готовности к оперативному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Среди образцов были представлены не только новые модели, которые стали использоваться в этом году, но и уже проверенные, введённые в эксплуатацию несколько лет назад.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин совместно с руководством ответственных служб сообщил Михаилу Ведерникову о возможностях техники и ее готовности к работе в период зимы 2022-2023 годов. Глава региона высоко оценил готовность региональной подсистемы РСЧС.

Далее на площадке были представлены практические действия. По легенде учений, на 264-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, легкового и грузового автомобилей. В результате на месте аварии произошло возгорание, водитель и пассажир легкового автомобиля оказались заперты внутри автомобиля, среди пострадавших оказались и пассажиры автобуса.

В ходе оперативных действий служб последствия аварии были устранены в скором времени. Так, был ликвидирован пожар, пострадавшим на месте оказана первая медпомощь, после чего, их спецтранспортом направили в больницу, также был ликвидирован затор на дороге.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин сообщил губернатору об успешном окончании учений. Михаил Ведерников оценил слаженность действий территориальных служб спасения. Добавим также, что плановые учения РСЧС прошли и в районах Псковской области.