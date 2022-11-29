Патриотические программы «Потягнем за Отечество» реализуются в Псковском музее-заповеднике

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В Псковском музее-заповеднике реализуется цикл патриотических программ для детей и молодежи «Потягнем за Отечество». Об этом стало известно от пресс-службы музея.

Расскажем подробнее об одной из программ цикла. «Богатырская застава» - программа, которая проходит в пространстве выставки «Ратная доблесть эпох». Именно оно поможет погрузиться в историю военного дела Псковской земли.Участники смогут почувствовать себя настоящими воинами, попробовав свои силы в ратном деле, увидят оружие и доспехи средневековых воинов. А также, экипированные деревянными щитами, мечами и копьями, смогут принять участие в построении «стены щитов».

«Вы увидите реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI-XVII столетий, бившихся в дружинах князей – Владимира Великого, Александра Невского, снискавших славу на Куликовом поле, доблестно сражавшихся в государевых ратях Ивана Грозного и Алексея Михайловича», – отметили в музее.

Место сбора группы пройдет в информационном центре Псковского музея-заповедника, находящегося на ул. Кремль, 4. Записаться и задать все интересующие вопросы можно по телефону: +78112724574.