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На сайте РЖД псковичи раскупили все билеты на Поезд Деда Мороза на 30 декабря 2022 года за три минуты. На 9:04 оставался только один счастливый билет на сказочный поезд. Об этом сообщается на сайте компании.

Всероссийское новогоднее турне поезда Деда Мороза прибудет в Псковскую область прямо к Новому году. К 9 утра 29 декабря состав прибудет в Великие Луки, а к 20:20 уже окажется в Дно. В Пскове состав появится к 10:50.

Анимационную программу смогут увидеть все желающие, а вот посетить передвижную резиденцию сказочника смогут только те, кто успел приобрести билет. Специально для того, чтобы все успели приобрести билет, продажу открыли за месяц.

Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область во второй раз. В прошлом году среди желающих посетить поезд произошел ажиотаж и все билеты раскупили за несколько часов. Споры о том, было ли это спланированной акцией, не утихали еще долго. В этот же раз горожанам потребовалось всего пара секунд, чтобы смести все свободные билеты.

При посещении Поезда Деда Мороза необходимо взять с собой оригинальный документ свидетельства о рождении ребенка помимо билета.