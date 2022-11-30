72 аиста остались на зимовку у волонтеров в Гдовском районе

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Более 70-ти аистов по определённым причинам не смогли улететь и остались на зимовку в волонтёрском центре «Дом Белого Аиста».

«Зима пришла в наши края раньше календарного срока. Этой зимой с нами зимует 72 аиста, все птицы уже переведены в тёплые помещения», – сообщили руководители Центра.

Ранее мы писали, как орнитологи взволновались желанием псковичей помочь аисту, ночевавшему в псковском Дендропарке.

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