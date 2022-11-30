Глава Великих Лук лично контролирует уборку снега на дорогах

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Ведётся круглосуточный контроль за проведением уборки снега на дорогах в Великих Луках. Об этом сообщает глава города Николай Козловский.

«Я вижу все ваши обращения по поводу уборки снега. Оперативно передаю адреса ответственным службам. Будет отрабатываться каждое обращение. Мы продолжаем следить за прогнозом погоды. Техника и специалисты выходят посменно, что обеспечивает круглосуточный контроль за дорогами», – подчеркнул Николай Козловский.

За уборку территорий внутри дворов ответственность несут управляющие организации. Отметим, что заявку на уборку городских территорий можно оставить по по телефону единой дежурной диспетчерской службы: 3-63-74. Если возникают претензии по поводу уборки дворов, гражданам необходимо звонить в управляющую компанию, к которой прикреплён дом.