Рабочие начали строительство газопровода в Локне

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«Газпром газораспределение Псков» начал строительство распределительных сетей газопровода в Локне. Работы проходят в рамках проведения догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По плану необходимо построить газопроводы общей протяженностью 8 километров. Для прокладки сетей под железнодорожными путями рабочие будут использовать метод горизонтально-наклонного бурения.

«В поселке Локня одновременно ведется строительство новых распределительных сетей, а также строительство газопроводов и монтаж газового оборудования в рамках заключенных договоров. Начались подключения домовладений к сетям газоснабжения», — пояснил гендиректор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

В план догазификации поселка включены 820 домовладений, с жителями населенного пункта уже заключили 384 договора.