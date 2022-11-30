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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:12

Псковские НКО с 2017 года в четыре раза увеличили объем привлечённых грантовых средств

Источник:kp.ru
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Некоммерческий сектор Псковской области за последний год получил 120 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал области.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, такая сумма в четыре раза выше показателя пятилетней давности. «Это уже само по себе внушительное достижение. Но вашими усилиями сделано гораздо больше», — отметил глава области.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году на форуме «Территория смыслов. Псков» был создан проект «Зелёная область», участниками которого стали сотни людей. По его итогам высадили более 115 тысяч саженцев деревьев.

«Благодарю всех, кто принимает в этом участие и делает нашу любимую Псковскую область привлекательнее и экологичнее», – подытожил Михаил Ведерников.