Центральная аптека Пскова передала 200 тысяч рублей в поддержку военнослужащих на СВО

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Муниципальное предприятие «Центральная псковская городская аптека» передала 200 тысяч рублей в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве Псковской области.

«Все средства переведены на счет Ресурсного центра добровольчества, который активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для мобилизованных граждан из Псковской области. На собранные средства будут приобретены теплые вещи, которые так необходимы в нынешних погодных условиях. Это термобелье, перчатки, термоноски, дождевики и т.д.», – сообщили на предприятии.

Помочь землякам, участвующим в СВО, может каждый. Принести необходимые вещи можно в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи. Для удобства они нанесены на карту. Узнать, что необходимо нашим военным и куда можно направить денежные средства, можно в официальной группе Ресурсного центра добровольчества и по телефону +79319010082.