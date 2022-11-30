Женское движение «Единой России» в Пскове определило направление своего развития

Фот:пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове прошло собрание в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональный координатор проекта Наталья Мельникова подняла вопрос о направлениях развития дальнейшей работы организации. По словам активиста проекта, а также депутата Псковской гордумы Натальи Юрченко, ключевой целью «Женского движения Единой России» является формирование комфортной среды для реализации потенциала женщин во всех сферах жизни.

В связи с этим планируется создать дискуссионную площадку для жительниц Псковской области, которые увлекаются политической, общественной и волонтёрской деятельностью или предпринимательством. В ходе собрания было предложено создать школу женского лидерства в рамках существующего проекта. Одним из основных направлений работы «Женского движения» является поддержка жен и матерей участников в СВО, а также помощь женщинам-предпринимателям, которые стараются помогать с обеспечением мобилизованных и добровольцев необходимыми вещами.

В процессе совещания прошёл прием руководителя аппарата Псковского регионального отделения Союза Машиностроителей России Евгении Козупицы. Она огласила вопросы, которые чаще всего волнуют представительниц сообщества.

«Партийный проект позволит женщинам-предпринимателям обмениваться опытом и получать актуальную информацию о различных мерах поддержки, льготах. А также мы продолжим собирать предложения по развитию женского предпринимательства», — поделилась Евгения Козупица.