Псковская область перевыполняет планы по жилищному строительству

Фото: Псковское агентство информации

План по строительству жилья в Псковской области в 2022 году значительно перевыполнен. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в эфире радио «Серебряный дождь».

«У нас был изначально план - порядка 270 тыс. квадратных метров. Потом нам поставили чуть больше 300 тысяч, но сейчас у нас уже 320 тысяч квадратных метров введено», — пояснил гость студии.Василий Осипов также подчеркнул, что до конца 2022 года цифры увеличатся.

«На сегодняшний день большая часть введенного жилья - это индивидуальные дома. То есть если взять 300 тысяч, 200 — это индивидуальные жилые дома, 100 — многоквартирные», — рассказал спикер, отвечая на вопрос о количестве новостроек в области. Василий Осипов также уточнил, что застройщики не стоят жилья больше того, которое может быть продано.