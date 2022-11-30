Работы по газификации пройдут в 10 районах Псковской области до 2025 года

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До 2025 года работы проведению газа начнут в десяти муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщил замгубернатора Василий Осипов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 30 ноября.

С 2021 по 2025 годы планируется начать работы по газификации как минимум во всех районных центрах. «Где -то это будут уже строительно—монтажные работы, где-то начнутся работы по проектированию», – уточнил Василий Осипов.

Ближайшие работы начнутся в Новоржеве и Пушкинских горах, где уже завершается этап проектирование. В следующем году в муниципалитетах начнутся строительно-монтажные работы.

«Мы надеемся, что в 2023-м 2024-м году в этих двух муниципалитетах газ уже появится», – отметил он. По словам спикера, если газ появится в населенном пункте, то его проведут бесплатно до земельного участка жителям, проживающим в индивидуальных жилых домах. «Многоквартирные дома на сегодняшний день пока не попадают в программу газификации, мы тоже с федеральным центром над этим работаем», – пояснил гость программы.