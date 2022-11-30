Новое кафе «Eaters» откроется в Пскове в декабре

Фото: кафе-бистро «Eaters»

На месте ресторана «Васаби» на Октябрьском проспекте откроется кафе «Eaters» (в переводе с английского «Едоки»). Об этом сообщает «Комсомольской правде в Пскове» сообщили владельцы кафе.

«Совсем скоро мы откроем свои двери в тестовом режиме, чтобы отточить навыки и подготовиться к официальному открытию», – уточнили в заведении.В кафе планируется простое меню с интересными сочетаниями, дополненное сбалансированной барной картой. Здесь каждый гость получит максимальное удовлетворение от обеда или ужина.

Бистро «Eaters» расположилось в историческом центре города, где раньше находилась первая «Санкт- Петербургская булочная» и Колбасное производство. «Eaters» может стать не только новой точкой на гастрономической карте Пскова для местных жителей, но и стать визитной карточкой для гостей города. Здесь можно провести деловое собрание, свидание, встречу одноклассников или отметить дни рождения друзей и родных. Открытие заведения планируется на 15 декабря.