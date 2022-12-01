Экскурсии для граждан с ОВЗ пройдут в псковском музее

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Четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» начнётся в Псковском музее-заповеднике 1 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

В рамках акции в музее пройдут мероприятия, адаптированные для лиц с инвалидностью. Они пройдут на нескольких площадках музея.Так, культурно-образовательная программа «Путешествуя по картинной галерее» пройдёт 1 и 6 декабря в 11:00 и 14:00 соответственно. Участников ждёт знакомство с историей Псковской картинной галереи и пейзажными картинами.

Также, 4 декабря в 11:00 и 14:00 по дворе Постникова будет проходить познавательная экскурсия «В гости к псковскому купцу», а 10 декабря в 11:00 и 14:00 гости смогут посетить Поганкины палаты. На мероприятии посетителям проведут экскурсию по купеческим палата, расскажут об укладе жизни их обитателей из прошлого, о торговых делах и торговле в Пскове.

8 и 9 декабря в 11:00 и 14:00 пройдёт интерактивная культурно-образовательная программа «До Нового года – не трогать!». «Участники программы окунуться в предновогоднюю суету, увидят «советскую» новогоднюю елку и ее необычные игрушки, побывают в гостях у Деда Мороза и получат подарки», — сообщил музей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».