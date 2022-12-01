Тарифы на услуги ЖКХ в Пскове вырастут с 1 декабря

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Тарифы на коммунальные услуги индексируются по всей России с 1 декабря текущего года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее, было известно, что тарифы на коммунальные услуги будут увеличены с 1 декабря, а тарифы на жилищные услуги вырастут только с 1 января. Согласно постановлению правительства РФ тарифы на коммунальные услуги не будут после увеличиваться полтора года, то есть до 1 июля 2024 года.

Правительство РФ в сентябре перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменения ждут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Отмечается, что уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не будет превышать 9%. Информацию сообщило Минэкономразвития.

Перенос сроков индексации министерство объясняет «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

В этом году правительством уже было проведено повышение тарифов ЖКХ. Так, с 1 июля стоимость услуг повысилась на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого повышение стоимости услуг происходило дважды в год.