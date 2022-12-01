«Добавьте красок в зимние будни, дорогие соседи»: жителям многоэтажки в Пскове предложили раскрасить картину в лифте

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В Пскове в жилом доме №10 по улице Владимирской, в первом подъезде в лифте появилась картина-раскраска. Об этом сообщили в группе «Мнение города Пскова» в сообществе «ВКонтакте».

«Добавьте красок в зимние будни, дорогие соседи», — гласит надпись над картиной. Фломастеры для творчества прилагаются, остальное лишь дело фантазии самих жителей подъезда.

В картине много мелких элементов, поэтому места для рисования однозначно хватит всем. «Посмотрим 31 декабря какой получится картина, созданная разными людьми», — пишут авторы идеи.