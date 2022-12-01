До -14 ожидается в Пскове 1 декабря

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По прогнозам первый день зимы в Пскове будет холодным. До -14 градусов может опустится температура в областном центре 1 декабря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ожидается облачная погода, с прояснениями и без осадков. Ожидается умеренный ветер, восточных направлений. Дневные температуры воздуха в регионе составят от -5 до -10 градусов, ночные температура будут варьироваться от -10 до -15 ниже нуля.

В Пскове днем обещают от -7 до -9, а вот ночью температура опустится от -12 до -14 градусов. В Великих Луках будет немного теплее, чем в областном центре. Температура днем составит от -5 до -7, ночью будет колебаться от-12 до -14 ниже нуля.