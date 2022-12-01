В Пскове 1 декабря началась подготовка катка в Финском парке

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С первого дня зимы в Пскове преступили к подготовке катка в Финском парке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Естественный каток заливается при устоявшейся минусовой температуре. Точную дату заливки пока сказать нельзя. С 1 декабря начинаем подготовку катка в Финском парке», – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этом году на полюбившемся псковичам новом катке грядут небольшие изменения. Глава города Борис Елкин пообещал оградить каток забором, что заметно улучшит качество льда за счет ровной поверхности. Также планируется обновление прокатных коньков и установка кабинки, которой так не хватало для переодевания. Для комфорта она будет оборудована подогревом.

Каждый год открытие катка вызывает у псковичей огромный ажиотаж. Так, например, в прошлом году на открытии побывал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в сопровождении своей семьи.

Сколько в этом году проработает каток неизвестно. Но в зиму с 2022 на 2023 год псковичи наслаждались катанием по льду Финского парка до самого конца февраля.