Экспозиция с фресками Снетогорского монастыря открылась в Пскове

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение культурных объектов в г. Пскове».

Выставка, посвящённая уникальным фрескам Снетогорского монастыря открылся сегодня в Пскове. Об этом сообщил в Telegram-канале АНО «Возрождение культурных объектов в г. Пскове».

Пока проект реставрации собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря находится на экспертизе, в монастыре подготовили интересную экспозицию. Она «рассказывает» посетителям о разных этапах реставрации фресок в прошлые годы.

Здесь представлены схемы иконографической программы росписей, которые выполнил искусствовед-реставратор Владимир Сарабьянов. Также представлены публике прориси из полупрозрачной бумаги, использовавшиеся копиистами. Посетители смогут увидеть образцы копий фресок, которые сохранились в монастыре.

Напомним, Собор Рождества Богородицы находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный памятник Псковской архитектурной школы. А удивительно ценные фрески собора являются самыми ранними и единственными сохранившимися образцами Псковской школы монументальной живописи.