Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 9:57

Ещё в трех районах Псковской области завершился карантин по бешенству

Источник:kp.ru
.

.

В трех районах Псковской области сняты карантинные ограничения по бешенству. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Печорском, Великолукском и Куньинском районах завершились ограничительные мероприятия. Ранее в районах был введен карантин в связи с появлением животных, заражённых бешенством.

На территориях были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации и профилактике бешенства. Так, например, проводилась бесплатная выездная вакцинация домашних животных. На сегодняшний день на территории Псковской области ещё существует 5 очагов по бешенству.