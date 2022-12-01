Сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко может сразиться за кубок губернатора Псковской области по хоккею

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В рамках турнира за Кубок губернатора Псковской области по хоккею выступит хоккейная команда из Минска «Щит», в которой состоит сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Организаторы рассказали «Комсомольской правде в Пскове», увидят ли болельщики игру нападающего Дмитрия Лукашенко.

«Дмитрий тренируется в команде «Щит» Президентского Спортивного Клуба своего отца и занимается с ней. Поэтому его приезд в Псков в связи с участием команды в турнире возможен», – сообщают организаторы турнира.

«Щит» – команда 41-летнего Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента Белоруссии. Дмитрий в команде является нападающим и играет под номером – 7. На его счету числится уже 13 проведенных матчей.

Дмитрий Лукашенко руководит учрежденным отцом спортивным клубом, проводящим любительские хоккейные турниры среди единомышленников. Кроме президентской семьи, в составе команды есть шахтеры, военные и бизнесмены, руководители предприятий промышленности и спортивных поприщ, также свое место занимают учителя и даже студенты.

Команда «Щит» - постоянный участник различных международных турниров на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. В Пскове команда выступит в четырех встречах с 3 по 5 декабря на базе Ледового дворца.