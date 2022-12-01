Псковский аэропорт не будет работать в новогоднюю ночь

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В псковском аэропорту имени княгини Ольги не будут осуществляться полёты в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил директор аэропорта Артём Тарасов.

Вечером 31 декабря аэропорт будет закрыт и возобновит работу только 1 января. Это общероссийская практика, так как авиакомпании обычно отменяют рейсы, которые приходятся на новогоднюю ночь.

Соответственно, 31 декабря не состоятся рейсы Псков - Сочи и Сочи - Псков. Кроме того, 1 января будут отменены утренние рейсы в Москву, Калининград и Минеральные Воды.