Дмитрий Чернышенко: 6олее 100 тысяч госпабликов подключено к системе мониторинга ЦУР

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В системе мониторинга Центра управления регионом одним из ключевых показателей эффективности органов власти является работа с обратной связью. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Ряд регионов уже применил практику корректировки заработной платы сотрудником государственных учреждений согласно показателям качества и скорости ответа на запросы граждан в социальных сетях.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.