В 2022 году не планируется заливать каток на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

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В зиму 2022-2023 не планируется заливать каток на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Десятками лет горожане приходят кататься на стадион «Машиностроитель» большими компаниями. Всегда в этой точке притяжения любителей спорта было где покататься не только на коньках, но и на лыжах. В прошлом году каток занял почетную третью строчку среди полюбившихся мест для катания на коньках у читателей «Комсомолки». Сегодня стадион обновлен и радует глаз гостей.

Однако в этом году любителей покататься на коньках по льду стадиона «Машиностроитель» ждёт огорчение. «На Машиностроителе катка в этом сезоне не планируем», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Раньше посетить каток и лыжную трассу можно было как в будние дни, так и в выходные. Также стадион предоставлял прокат коньков и лыж. Для посетителей была оборудована комната для переобувания и установлен кофейный аппарат, чтобы согревать всех замëрсших, но довольных.

Кстати, пик популярности катка на «Машиностроителе» пришелся на 2009 год. В час пик, который приходился на 18-20 часов, больше всего народа каталось на «Машиностроителе». Одновременно в этот период можно было увидеть на катке примерно 500 - 700 человек.

Напомним, обновленный стадион «Машиностроитель» открылся в сентябре 2021 года после реконструкции. На площадке перестроили трибуны и входную группу. Созданы современные условия для занятий разными видами спорта.