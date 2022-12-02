Врачи Псковской области прогнозируют рост заболеваемости свиным гриппом

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Уже в 55 регионах России, в том числе, и в Псковской области зафиксировали случаи заражения опасным свиным гриппом. К концу года медработники ожидают сильный рост заболеваемости. Подробнее об этом сообщили в репортаже телеканала «Первый Псковский».

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться в кратчайшие сроки. Это позволит обезопасить себя и своих родных от опасного заболевания.

«Он протекает в тяжёлой форме для тех, кто не привит, вплоть до летальных исходов. Наше здоровье — это наша забота», — комментирует ситуацию главврач Псковской городской поликлиники. В группе риска: дети до 2-х лет, беременные, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Вакцинироваться от свиного гриппа можно в прививочном центре на улице Кузбасской, 22а и в поликлинике по месту жительства. Для работающих граждан альтернативным вариантом может стать вакцинация в медпункте торгового центра Империал.