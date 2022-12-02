Несчастный случай и погодные условия стали причиной переноса соревнований «Ледяной заплыв» в Пскове

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Организаторы «Ледяного заплыва» В Пскове сообщили участникам, что 3 декабря старт соревнований будет отменен. Об этом сообщила Федерация зимнего плавания в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Причиной отмены является неблагоприятные погодные условия и недавний несчастный случай на воде. После выхода распоряжения главы города Пскова о запрете выхода на лёд, комитет по спорту запретил организаторам проводить соревнования 3 декабря, поэтому старт будет перенесен.

Организаторами было подготовлено все для старта: проведены все мероприятия по обеспечению безопасности участников, подготовлены дорожки для заплыва и награды для победителей, товары спонсоров и многое другое. «За месяц до старта мы обратились в Комитет по спорту Псковской области, в УМВД РФ ПО, Линейный отдел МВД на транспорте, Аварийно-спасательную службу МЧС, ГБУЗ ПО, Псковскую станцию медицинской помощи и получили согласование нашей инициативы в проведении спортивного мероприятия. Нами были получены все согласования», — уверяют организаторы соревнований.

Однако, помимо запрета выхода на лёд, ещё одной причиной сдвига даты стала гибель зимнего пловца. Мужчина 26 ноября совершал заплыв во Фрязино в День моржа и погиб.

«Вся наша команда искренне сожалеет об отмене спортивного праздника и его переносе», — подытожили организаторы соревнований. Участники смогут узнать новую дату проведения соревнований в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в «ВКонтакте».