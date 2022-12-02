Похолодание до -16 градусов прогнозируется в Псковской области во второй половине декабря

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До -16 градусов может опустится температура в Псковской области во второй половине декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ожидаются, что дневные температуры в начале месяца будут колебаться от -6 до -1 градуса, а ночные будут варьироваться от -10 до -5 ниже нуля. В отдельные дни температура ночью понизится до -12.

В середине месяца в Псковской области ожидается волны холода. Ночью температуры понизятся до -16…-11 градусов, а днем не будут превышать -9…-4 градуса. Однако, ранее псковские синоптики прогнозирования тёплую погоду в конце года.