Тестирование по истории Великой Отечественной войны проходит на 112 площадках Псковской области

Фото: пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

Сегодня, 2 декабря 112 площадок в Псковской области открылись для проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» накануне Дня Неизвестного солдата. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проект реализуется с 2015 года под эгидой Молодёжного парламента при Государственной Думе, а в Псковской области его традиционно курирует Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

«Тест по истории Великой Отечественной войны – это гуманитарная акция, которая направлена, прежде всего, на молодых людей», — обратился к участникам акции на площадке Псковского кооперативного техникума вице-спикер Виктор Остренко. В техникуме в тестировании участвуют около двухсот студентов разных курсов.

«В нашей жизни достаточно часто происходит так, что наши враги и оппоненты хотят переписать историю, потому что она им не выгодна ни с позиции прошлого, ни с позиции современного мира. Наша задача, чтобы этот тест стал точкой опорой для формирования исторической памяти молодых людей, которые должны знать и помнить о подвигах и свершениях нашей великой страны», - подчеркнул Виктор Остренко.

Кроме студентов к акции присоединились и ветераны. «У меня дед во время войны воевал в партизанском отряде, погиб в ноябре 1941 года, и с этой семейной истории возник мой интерес к военной исторической тематике», — рассказал член псковского городского совета ветеранов Михаил Баранов. Он сообщил, что уже не первый год участвует в акции и каждый раз узнаёт новые факты об истории Великой Отечественной войны.

Тест состоит из 40 вопросов. В этом году его дифференцировали на различные уровни сложности. «Были учтены предложения участников прошлого года, и тест разделили на два профиля: базовый, направленный на школьников и студентов, и профильный, где вопросы рассчитаны на более взрослую аудиторию», — поделился член Молодёжного парламента Максим Ермолин.

Свои знания по истории можно не только очно на площадках, но и в онлайн формате на сайте проекта «Большая история». Тестирование будет идти до полуночи.