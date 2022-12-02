Каток «На Запсковье» планирует открытие в ближайшие дни

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Каток на Запсковье в скором времени откроется для любителей зимних катаний на свежем воздухе. Такой информацией поделилась организация в своей группе «ВКонтакте».

«Вчера в ночь начали заливать, теперь наращиваем и выравниваем! Ещё несколько бессонных ночей и мы сможем принять первых посетителей!», — написали организаторы в сообщении. Пковичи с воодушевлением восприняли эту новость.

Напомним, каток находится на улице Труда, возле дома №40. Здесь можно взять в прокат коньки или заточить свои при необходимости.

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