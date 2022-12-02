Псковское руководство поздравило с 35-летним юбилеем областной Совет ветеранов

Фото: пресс служба Псковского областного Собрания депутатов

Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию создания Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Псковской области, состоялся в правительстве региона. Поздравить организацию прибыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Собрания депутатов Александр Котов, руководители региональных управлений федеральных ведомств, представители местного самоуправления, общественных организаций. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Мероприятие началось с воспоминаний об ушедших из жизни членах совета ветеранской организации, их память почтили минутой молчания. Затем с поздравлением к ветеранам обратился глава региона. Михаил Ведерников отметил, что «35 лет – дата серьёзная, но это ещё не возраст».

«Ваша организация сильна, активна и многочисленна. Она объединяет 138 тысяч ветеранов – настоящих патриотов нашей области, людей, чей жизненный путь заслуживает искреннего уважения», — подчеркнул губернатор. Глава региона также выразил благодарность за проводимую ветеранами значимую для региона работу. Он напомнил о ставшем визитной карточкой региона «Ветеранском подворье», о патриотическом мероприятии «Курган дружбы», где ветераны Псковской области ативно участвуют, а также о взаимодействии с ветеранами региональных законах «О детях войны» и «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы».

«Ваш авторитет, ваша репутация и ваш статус в обществе помогают всем жителям региона действовать сообща даже в самых сложных обстоятельствах», — заявил Михаил Ведерников и вручил членам организации награды.

Председатель Собрания депутатов Александр Котов отметил, что ветеранская организация не только самая многочисленная, но и самая активная. «Вы всегда находите возможность отстаивать интересы ветеранов, работая в районных и городских ветеранских организациях, и на областном уровне», — рассказал председатель.

По словам Александра Котова ведётся активное взаимодействие организации с губернатором, правительством, областным Собранием и органами местного самоуправления. «Мы с вами надёжные серьёзные партнёры и союзники, и эта совместная конструктивная работа приносит свои положительные результаты», — заверил Александр Котов. Также председатель Собрания депутатов вручил ветеранам почётные грамоты и благодарности.

Председатель областного совета ветеранов Николай Груздов выразил благодарность руководству региона за внимание к проблемам пожилых людей. «За один год практически в области построены два чудеснейших памятника, очень нужных ветеранам – это «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и монумент «Знамя Победы» в Идрице», — пояснил Николай Груздов. Она сообщил, что это имеет особую важность для патриотического воспитания молодёжи.