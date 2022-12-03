В Печорском районе машина рыбаков ушла под неокрепший лёд

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В Печорском районе жители деревни Литовиж разозлились на автовладельца Нивы, который решил выехать на неокрепший лёд. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте».

«Люди! Включайте мозги хоть чуть-чуть! Тут думаешь, куда бы поехать ногами походить, чтоб безопасно, а кто-то настолько без головы, что решил выехать на лёд! По первому-то льду практически!», – написали местные жители.

Комментаторы полагают, что такой инцидент случился именно с рыбаками, решившими отправиться на место ловли на машине

«Мы немножко рыбки поймали. А ребята на колёсах хотели «множко». Или новый вид утилизации авто», — написли в посте.

Другие заметили, что пассажиры авто были не первыми, кто отважился заехать на первый лёд.

«Просматриваются колея справа, кто то проехал дальше, а ему не повезло?», – написали в комментариях.

Напомним, МЧС предупреждади псковичей об опасности выхода на лёд и напоминают о действующем запрете.