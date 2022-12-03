Пауэрлифтеры из Пскова привезли кубки с Всероссийского турнира

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Команда пауэрлифтеров, представляющая Псковскую область, привезла победы с Всероссийского мастерского турнира «Русская зима» по пауэрлифтингу. Об этом сообщает «Союз пауэрлифтеров России/ Псковская область/ WR».

«Все спортсмены выйграли свои категории, а так же забрали два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах! Сила и мощь Псковщины!», – сообщили в региональном отделении Союза пауэрлифтиров России.

Всероссийский мастерский турнир «Русская зима» прошел 3 декабря 2022 года в Гатчине, Ленинградской области.