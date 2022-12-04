Косуля на льду и плавающий лось: дважды хрупкий лёд озера в Палкинском районе подвел сохатых на выходных

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Жители деревни Наумки дважды за выходные не смогли пройти мимо вышедших на хрупкий лёд животных. Об этом расскажи в газете «Льновод» Палкинского района.

На днях проводился под лёд лось, но местным жителям ничего не оставалось, как просто наблюдать за тем, как он своей мощной грудью ломал лёд и плыл.

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Но вчера косуля с заснеженного льда выбежала на зеркальный лёд озера, «ноги разъехались и она не смогла подняться».

Очевидцы пытались добраться до нее на лодке, чтобы помочь, но безуспешно. Ночью выпал снег косуля смогла встать на ноги и благополучно ушла.