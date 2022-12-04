Встадник на белой лошади появился на стене дома №62 по улице Инженерной в Пскове

Фото: Уличный арт

В Пскове заканчивается нанесение мурала на доме №62 по улице Инженерной. Серену жилого дома украсила картина художника-анималиста Николая Сверчкова «На охоте», об этом сообщается в группе «Уличный арт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Художник изображает сцену погони: всадник на белой лошади мчится во весь опор прямо на зрителя, подстегивая мускулистую лошадь плеткой. Ездока сопровождают две крупные охотничьи собаки, несущиеся вперед на большой скорости. Фигуры животных даны в резком перспективном сокращении, пасти их раскрыты.

Динамику происходящего усиливают разнонаправленные стебли высокой дикой травы на переднем плане. Высокое небо с малиновыми всполохами, на фоне которого разворачивается действие, способствует ощущению напряжения сцены, яркими рефлексами отсвечиваясь на белых боках лошади и краях одежды всадника. Композиция и цветовое решение полотна подчинены стремлению художника передать скорость, азарт охоты, и одновременно – собранность и целеустремленность действующих лиц», – пишут в сообществе.