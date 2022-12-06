К концу недели в Псковской области может потеплеть до 0 градусов

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В Псковской области к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

На этой неделе вновь будут выпадать осадки в виде снега. «Мы ожидаем повышения температуры воздуха 8 и 11 декабря. Максимальная температура может достигнуть 0 или ближе к этой цифре», — подчеркнула синоптик.

По её словам, ветер будет дуть южный и восточный, от слабого до умеренного.Тала Нещадимова пояснила, что такая погода соответствует климатической норме, хоть в последние годы псковичи и забыли, что декабрь может быть снежным.