Около четырёх тысяч псковских семей ежемесячно получают средства из маткапитала

.

Около четырех тысяч семей в Псковской области получают ежемесячную выплату из материнского капитала. На эти цели родителям выделяеися 141 миллион рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

По закону выплата производится владельцам сертификата на маткапитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход семьи ниже двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области с июня текущего года величина прожиточного минимума на человека составляет 13 780 рублей. Отмечается, что размер выплаты приравнивается к региональном у установленному прожиточному минимуму ребенка.

Для псковских семей, которые подали заявление на выплату в этом году, ее размер равен 13 475 рублей. Для того, чтобы получать эти средства, семье необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Когда второму ребёнку исполнится год или два, владельцу необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Средства перечисляются семье, пока второму ребенку не исполнится три года.

Со следующего года псковские семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Помимо этой меры поддержки, семьи также смогут получать единое пособие, которое также будет выплачиваться с 2023 года.