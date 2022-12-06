В 2023 году в Псковскую область поступят новые машины скорой помощи

.

В первом квартале следующего года в Псковской области появится девять новых карет скорой медицинской помощи. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, среди транспортных средств будет четыре машины скорой помощи класса В с полукапотной компоновкой и задним приводом, а также пять машин класса В с вагонной компоновкой и полным приводом.

Новый транспорт появится в Псковской области в рамках поручения президента России Владимира Путина по обновлению автопарка скорой медпомощи. Закупка транспорта пройдёт уже до конца этого года.

На эти цели из федерального бюджета будет дополнительно выделено 4 миллиарда и 2 миллиона рублей. На эти средства будут приобретены 937 карет скорой помощи для сельских поселений, малых городов России и поселков городского типа. Обновление автопарка скорой помощи повысит доступность медпомощи для их жителей