Артисты коллектива «Псковский цирк» одержали победу в международном фестивале

Фото: telegram-канал Комитета по культуре Псковской области

Артисты народного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» стали победителями на международном фестивале-конкурсе циркового искусства «Тверская феерия». Об этом сообщил Комитет по культуре Псковской области в своём Telegram-канале.

Фестиваль прошёл с 1 по 4 декабря в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. Н.М. Румянцева в Москве. В нем приняли участие более 300 представителей 60 цирковых коллективов из разных уголков России, а также из Республики Беларусь.

«Псковский цирк» презентовал жюри уже известные зрителям номера: «Антипод «Ярмарка», «Эквилибр на катушках «Чарли Чаплин», а также премьерный номер — «Воздушная гимнастика на ремнях «Держи меня, Земля».

Юные псковичи получили высокую оценку жюри за свой талант и мастерство в цирковом деле. Номер Егора Табунщикова «Эквилибр на катушках Чарли Чаплин» получил звание лауреата I степени, Антипод «Ярмарка» стал лауреатом II степени, а номер Полины Михеевой Воздушная гимнастика на ремнях «Держи меня, Земля» стал лауреатом III степени.

«Поздравляем руководителя коллектива Ирину Михайлову и артистов с заслуженными наградами!», — говорится в сообщении.