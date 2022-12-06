Шесть военнослужащих из Псковской области погибли в ходе СВО

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских обязанностей в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В списке погибших псковичей:

— Гвардии подполковник Александр Хоменко;

— Гвардии подполковник Сергей Никулин;

— Гвардии сержант Алексей Лыкин;

— Гвардии младший сержант Максим Онищенко;

— Гвардии рядовой Анатолий Чинь;

— Старшина Владимир Осипов.

«Приношу искренние соболезнования родным. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнул глава региона.