Шесть военнослужащих из Псковской области погибли в ходе СВО

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских обязанностей в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
В списке погибших псковичей:
— Гвардии подполковник Александр Хоменко;
— Гвардии подполковник Сергей Никулин;
— Гвардии сержант Алексей Лыкин;
— Гвардии младший сержант Максим Онищенко;
— Гвардии рядовой Анатолий Чинь;
— Старшина Владимир Осипов.
«Приношу искренние соболезнования родным. Семьям окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнул глава региона.