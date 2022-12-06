В Псковской области прогнозируется гололед на дорогах

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В Псковской области ожидается гололед. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Для избежания несчастных случаев не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин. При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек», — предупредили в ГУ МЧС.

Также специалисты рекомендует по возможности воздержаться от поездок по городу. Если же ограничить передвижение на транспорте невозможно, то за пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам.

При возникновении любой ЧС необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. На мобильных телефонах следует воспользоваться номером 112 или 101.