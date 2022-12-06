«Коробки храбрости» доставили в детскую областную больницу

Фото: пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

В Пскове завершилась благотворительная акция по сбору подарков для детей, которые проходят длительное лечение. «Коробки храбрости» для маленьких пациентов передал в детскую областную больницу вице-спикер регионального парламента депутатов Игорь Дитрих. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Идея этой доброй акции очень простая – большинство детей боится докторов, уколов и анализов, а тут приходит ребёнок к врачу, взяли ему, например, кровь из пальчика, может, он и поплакал, но получил награду за болезненную процедуру – возможность выбрать из «коробки храбрости» любую понравившуюся игрушку, книжку или предметы для творчества», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Игорь Дитрих, медик с многолетний стажем, сообщил, что лично убедился в положительном влиянии эмоциональной составляющей на процесс лечения. «Это помогает и взрослым, и детям. Всегда выздоровление идёт легче, когда человек улыбается, чувствует заботу и поддержку», — уточнил вице-спикер.

Второй год подряд акция «Коробка храбрости» организуется «Единой Россией». В акции приняли участие не только члены партии и сторонники, но и сотни неравнодушных людей: горожане, пенсионеры, школьники и даже воспитанники детских садов. «Коробки храбрости» будут переданы во все лечебные учреждения Псковкой области, где есть детские отделения. Кроме того, их отправят в детские больницы освобождённых территорий.

Напомним, акция «Коробка храбрости» входит в календарь всероссийских соцпроектов «Партия добрых дел» Центра поддержки гражданских инициатив «Единой России». Она прошла в регионе с 18 ноября по 5 декабря.