Со 2 декабря псковичам начали начислять пени за неуплату налогов

.

Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год закончился 1 декабря. До этого дня собственникам недвижимости, земельных участков и транспортных средств необходимо было заплатить налог на имущество физлиц. Уже со 2 декабря налогоплательщика, неоплатившие налоги стали должниками. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УФНС России по Псковской области.

Со 2 декабря на неоплаченную сумму налога начисляются пени. Они имеют фиксированный размер: 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому должникам необходимо погасить задолженность как можно чем раньше.

УФНС России по Псковской области сообщает, что должникам будут направлены требования об уплате задолженности. Налогоплательщикам, которые подключены к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», соответствующее уведомление придёт в электронном виде.

Если же в указанный срок для добровольной уплаты должник не погасит задолженность, то налоговые органы начнут взыскание через службу судебных приставов. Это может привести к наложению ограничений на имущество и к аресту счетов должника.

Налоговая служба рекомендует гражданам контролировать свои расчеты с бюджетом. При наличии задолженности необходимо как можно быстрее самостоятельно произвести оплату. При возникновении вопросов по наличию задолженности, специалисты советуют обратиться в региональные налоговые органы или по телефону Единого контактцентра: 8-800-222-2222.

На сегодняшний день, поступления по имущественным налогам физлиц за 2021 год в Псковской области равны 927 миллионам рублей, это почти на 19% больше чем за аналогичный период прошлого года.