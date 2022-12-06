Губернатор Псковской области рассказал о закрытии коммерческих кредитов региона

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об успешном погашении коммерческих кредитов региона. Об этом он сообщил в эфире радио 60 FM.

«По госдолгу мы работаем. В этом году благодаря решению президента, поддержке правительства Псковская область полностью избавилась от коммерческих кредитов - это ни много ни мало 16,2 млрд рублей. Они были заменены на бюджетные кредиты», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что он просит у Правительства хотя бы долю бюджетных кредитов снять по причине загрузки в 2022 году. «Рассчитываем, что коллег удастся убедить. Минфин принял наши корректировки по изменению методики расчета дотаций для нашего региона. Благодаря этому мы рассчитываем получить 1,5-2 млрд рублей», – поделился глава региона.

Губернатор также сообщил, что бюджет Псковской области в 2022 году превышает 50 миллиардов. В начале этого года упоминалась сумма в 26 миллиардов.