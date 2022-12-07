Псковичам предлагают устроиться на службу в Росгвардию

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Жителям Пскова предлагают устроится на работу в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии. Служба будет проходить не только на территории региона, но и в зоне проведения СВО. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 73-43-13. Пункт отбора располагается в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Он работает с 8:00 до 18:00 каждый день, включая выходные дни.

Там псковичей проинформируют о вакантных местах, требованиях к кандидатам и соцгарантиях, а также помогут оформить необходимые документы.