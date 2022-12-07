Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 10:17

Псковичам предлагают устроиться на службу в Росгвардию

Источник:kp.ru
.

.

Жителям Пскова предлагают устроится на работу в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии. Служба будет проходить не только на территории региона, но и в зоне проведения СВО. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (8112) 73-43-13. Пункт отбора располагается в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Он работает с 8:00 до 18:00 каждый день, включая выходные дни.

Там псковичей проинформируют о вакантных местах, требованиях к кандидатам и соцгарантиях, а также помогут оформить необходимые документы.