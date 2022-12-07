Капремонт моста через Милевку в Пскове закончится на год раньше

Фото Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина.

В Пскове на год раньше завершат ремонтные работы на мосту через реку Милевку. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Объект расположен в створе улицы Гремячей. Подрядчик в течение семи месяцев осуществляет работы по капремонту сооружения. За этот период был проделан колоссальный объем работ. С наступлением минусовых температур, рабочие даже установили над мостом специальные тепляки.

«Это позволило прогреть покрытие и завершить работы по покраске. Осталось установить светильники, нанести разметку и устроить тротуары. И будем запускать движение», – пояснил Борис Елкин. Глава Пскова напомнил, что мост через Милевку давно находился в списке аварийных сооружений и десять лет эксплуатировался только пешеходами.

Сообщается, что мост находится на дороге четвертной группы, где нет сильного движения. Однако, он поможет добраться до Запсковья значительно быстрее.

«Особенно это важно для машин скорой помощи, пожарных, полиции и коммунальной техники. В следующем году планируем отремонтировать подъездные пути к мосту», – отметил Борис Елкин. Также, совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он оценил качество выполненных на работ.