В Великих Луках произошло возгорание иномарки

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В автомобиле марки Audi Q7 произошёл пожар. Происшествие случилось в городе Великие Луки. Пожар случился накануне, 6 декабря, в 22:40 на улице Розы Люксембург. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара полностью выгорел моторный отсек и повреждено внешнее лакокрасочное покрытие. От огня пострадал и салон иномарки. Предположительно, причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В Пскове, в этот же день, в 4:17 в трехквартирном жилом доме в Филоновском проезде загорелась кровля здания. Огонь добрался и до стены в квартире №1. Причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание электропроводки внутри самого дома.

Также, сегодня, 7 декабря в 1:03 случился пожар в деревне Заньково Островского района. Там на улице Пушкинской в гараже обгорели стены. Предложительно пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного котла. Однако, благодаря слаженной работе пожарных, жилой дом удалось спасти.