Псковичам рассказали, безопасно ли пить воду из-под крана

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Директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 7 декабря, рассказал, можно ли жителям Пскова пить воду из-под крана.

Спикер заявил, что вополся является достаточно серьезным. Константин Болотин уточнил признался, что ежедневно на работе пьет воду из-под крана, ее на предприятие привозят из подземного водозабора. «И говорить о том, что воду нельзя пить, это абсолютно неправильно», – подчеркнул гость студии.

Директор предприятия сообщил, что специалисты псковского Горводоканала делают все возможное, чтобы вода отвечала всем требованиям безопасности и санитарным нормам. Её качество регулярно проверяется в лаборатории санэпиднадзора.

Однако, по словам Константина Болотина, бывают случаи, когда вода может иметь плохой цвет или какие-то запахи. Это напрямую связано с сетями, которые достаточно изношены, ведь строились они почти полвека назад.

«В современных реалиях сети стали строить только в тех микрорайонах, которые сейчас плотно застраиваются. Старый центр и прилегающие территории, естественно, развивались только в советское время», – объяснил гость студии.

По словам спикера, сейчас порядка 20% сетей водоснабжения изношены на 90— 100%, половина — примерно на 60-70%. Небольшой износ всего у одной пятой от всех сетей города. Он составляет всего 20%.

Константин Болотин объяснил, что из-за отключений воды или аварийных ситуаций, происходит застой жидкости в трубах. Именно поэтому после возобновления водоснабжения из кранов у псковичей идёт вода желтого цвета и с песком. «Это говорит о том, что вода постояла в сети, и ей надо просто пройти», – заверил директор псковского Горводоканала. Он подчеркнул, что ключевой обязанностью предприятия является подача качественной и безопасной воды.