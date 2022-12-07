Псковский Горводоканал организует музей интересных находок в 2023 году

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На базе Горводоканала в Пскове планируют организовать музей интересных находок. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 7 декабря, сообщил директор предприятия Константин Болотин.

Спикер рассказал, что за всё время работы предприятие собрало достаточное количество интересных находок. Они станут частью экспозиции музея, который сейчас находится в стадии оформления.

В настоящее время проводится подготовка места и ремонт соответствующего помещения. «Мы с дизайнером сейчас отрабатываем оформление: как расположить, как сделать возможным доступ для людей, желающих посмотреть», – уточнил Константин Болотин. По его словам, музей должен открыться уже в следующем году.

Гость студии также отметил, что в музее будут представлены старинные люки XIX века, арматура, которую находят во время ремонтных работ, архивные документы с фотографиями, и многое другое.«Сейчас набираем очень интересный материал», – поделился Константин Болотин.