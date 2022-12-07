После установления станции смягчения воды псковичам увеличат плату за воду

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Плата за воду в Пскове возрастет после запуска городской станции умягчения воды. Об этом директор псковского Горводоканала Константин Болотин сообщил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 7 декабря.

Константин Болотин поделился, что предприятие является заказчиком на строительство новой станции умягчения воды. Когда объект будет введён в эксплуатацию, его передадут в собственность Горводоканала. Именно поэтому предприятие контролирует строительство станции.

Спикер сообщил, что с введением объекта будет использоваться больше технологий, поэтому он станет дороже в содержании. Так, например, технология очистки воды будет расходовать больше электроэнергии. Также, станция будет производить значительные сбросы. Вследствие этого увеличится и стоимость воды.

«Классическая ситуация. Чем лучше хочешь ты получить продукт, тем дороже он стоит», – пояснил Константин Болотин. Пока его словам, пока расчитать в стоимость цифрах сложно, так как подрядчик еще не предоставил конечную технологическую цепочку и конкретные данные по замене оборудования.

Константин Болотин сообщил, что новая станция будет располагаться со станцией подземного водозабора на Ваулиногорском шоссе.«Сейчас занимаемся вопросом, куда станция водоподготовки будет сбрасывать воду. Есть несколько предложений, куда сбрасывать эту воду. Вот в нашу систему канализации, наверное, нет. Потому что она не сможет принять столько воды», – поделился гость студии.Спикер уточнил, что среди вариантов сброса:река Великая и Чертов ручей.

Он также подчеркнул, что это будет та же вода, что подняли из подземных источников. Даже если её будут прогонять через станцию умягчения, в ней останется жесткость. «То есть вот весь тот налет, который идет в наши электрические приборы, он остается в этой воде, и потом эту воду сбрасывают», – сообщил директор предприятия.

Гость студии также рассказал, что в ходе проведения разведки и оценки запасов водных горизонтов производился забор воды на химический анализ. По результатам в воде превышен уровень железа, однако не превышен уровень содержания солей кальция.

Константин Болотов сообщил, что по санитарным нормам предельные цифры составляют 7 градусов, а анализ воды показал содержание солей на отметке 5,5-6 градусов. Именно поэтому при проектировании станции смягчения воды туда заложили только обезжелезивание.