Группа мобилизованных псковичей вновь отправилась в зону СВО

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Торжественное построение личного состава перед отправкой группы мобилизованных в зону проведения СВО прошло на плацу Псковского соединения ВДВ сегодня, 7 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к военнослужащим обратился его заместитель Василий Осипов. Он поблагодарил мужчин за их гражданскую позицию, мужество и готовность исполнить воинский долг. «Абсолютно уверен, что командование Псковского соединения ВДВ, ваши непосредственные командиры сделают все возможное, чтобы вы были обеспечены всем необходимым и не подвергались излишнему риску. Прислушивайтесь к ним, положитесь на их опыт и знания», — подчеркнул заместитель.

Василий Осипов также отметил, что правительство Псковской области находится на постоянной связи с подразделением и оказывает необходимую поддержку военнослужащим и членам их семей. «Сообща мы справимся со всеми испытаниями», — подытожил Василий Осипов.

Врио командира Псковского соединения ВДВ гвардии полковник Михаил Ткачев, обращаясь к мобилизованным, выразил уверенность, что бойцы справятся с поставленными задачами. «Время, которое вы провели здесь, на полигонах, обязательно даст свои результаты. Каждый из вас получил хорошую школу для выполнения боевой задачи. Помните, ребята: не умирать, а жить. Так говорили наши отцы и деды, и нам с вами сейчас нужно прославлять традиции, которые были заложены ими. Нам с вами потом смотреть в глаза своим детям, внукам и правнукам», — сказал Михаил Ткачев.

Слова благодарности за готовность встать на защиту России от ветеранского сообщества передал руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане полковник в отставке Николай Дубик. Он пожелал бойцам силы воли, бодрости духа и успешного выполнения боевой задачи. После этого, десантников благословил иерей храма Святого благоверного великого князя Александра Невского Александр Короплясов.

В зону проведения специальной военной операции вместе с псковичами поехали жители Санкт-Петербурга и Саратовской области. На территории псковсаой области бойцы прошли специализированную тактическую подготовку и боевое слаживание.