Псковский Горводоканал заменит водопроводные сети на 300 миллионов рублей

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Замена водопроводных сетей в Пскове может обойтись Горводоканалу в 300 миллионов рублей. Об этом рассказал гость программы «Среда обитания», директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По словам спикера, на данный момент правительство проводит анализ всей структуры системы ЖКХ по России. Также, правительство Псковской области готовит заявки на участие в федеральных программах финансирования, которые связаны с перекладкой сетей канализации и водопровода.

«В случае получения денег у нас запланированы проекты по перекладке сетей стоимостью порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно большой объём» — поделился директор предприятия.

Ранее, сообщалось, что в Пскове планируется строительство станции умягчения воды. «Мы планируем, что в начале следующего года будет запущен подземный водозабор в Писковичах. Санацию водопровода мы планируем на улице Вокзальной – такой серьезный для нас сегодня вопрос, который необходимо решить», — заявил Константин Болотин.

Гость программы также объяснил, что санация – это помещение в старую трубу полиэтиленовой трубы, которая в процессе обволакивает стенки старой и дает возможность продлить срок службы оборудования до 50 лет.